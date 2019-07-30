Буддисты попробуют вызвать дожди на горящие сибирские леса

Буддийские священнослужители из Бурятии готовы провести обряды для вызова ливней, чтобы потушить лесные пожары в Сибири. Об этом говорится на странице Буддийской традиционной сангхи России в Instagram.

«Нужны точные координаты пожаров, название местностей, кто знает — отправьте. Попробуем [вызвать] дожди»,— говорится в обращении к подписчикам в соцсети. Буддийская традиционная сангха России — самая крупная буддийская община в Бурятии и одна из крупнейших в стране.

Последние несколько недель огонь бушует в лесах двух сибирских регионов — Красноярского края и Иркутской области. На обоих территориях введен режим чрезвычайной ситуации. Площадь действующих лесных пожаров в Сибири превышает 1,6 млн га, что сопоставимо с половиной Бельгии. По подсчетам «Гринписа», пройденная пожарами площадь леса в Сибири и на Дальнем Востоке составляет 11 млн га. Дым от пожаров чувствуется во многих городах Сибири.

Как развивается ситуация с лесными пожарами — в материале “Ъ-Сибирь” «Просто огонь»

Илья Николаев