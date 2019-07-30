Власти ускорят строительство нового корпуса филармонии в Екатеринбурге

Правительство Свердловской области планирует ускорить строительство нового концертного зала филармонии в Екатеринбурге. Об этом сегодня сообщила свердловский министр финансов Галина Кулаченко на заседании парламента. По ее словам, стройку будет курировать АНО «Центр развития социально-культурных инициатив». «Организация создается, чтобы управлять большими проектами и ускорить процессы строительства филармонии и санатория "Обуховский"»,— сообщила госпожа Кулаченко.

Сегодня заксобрание перераспределит 362 млн руб. из бюджета на проектирование нового корпуса здания в пользу создаваемого АНО. Ранее власти выделили 15 млн руб. только на создание и функционирование организации. До этого проектом строительства занималось министерство строительства Свердловской области.

Новый зал для Свердловской филармонии планируется построить на месте жилого дома на улице Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге, который планируют снести. Он рассчитан на почти 3 тыс. зрителей. Через дорогу запланирована парковка на 250 машиномест. Согласно проекту, для строительства необходим снос стоящего рядом дома. Он построен в 1954 году, в доме 32 квартиры. С 2012 по 2017 годы филармония купила в доме пять квартир. Еще шесть куплены в 2018 году. В середине апреля прокуратура заявила, что строительство на месте жилого дома невозможно, так как у здания действуют защитные зоны памятников архитектуры, в 100 м от которых запрещено строительство.

Подробнее о ситуации с домом — в материале “Ъ-Урал” «Прокуратура вступилась за дом у филармонии»

Яна Рустамова