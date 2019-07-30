В поселке Янино открылось пожарное депо, построенное на деньги застройщиков

В поселке Янино Ленинградской области открылось пожарное депо. Оно будет обслуживать территорию с общей численностью 80 тыс. человек. Это первый проект, реализованный АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области».

В ведении пожарной части №149 Всеволожского района «КГУ «Леноблпожспас» — объекты в городе Кудрово, поселке Янино и деревне Колтуши. Стоимость строительства объекта составила 109 млн рублей. Новое депо имеет три машиновыезда, дежурство будут нести 46 человек. Общая площадь объекта — 948 кв. м. Возведение объекта профинансировали застройщики, реализующие поблизости свои жилые комплексы — компании ЦДС, «Ленстройтрест» и КВС.

Руководитель Дирекции комплексного развития территорий Ленобласти Даниил Федичев сообщил "Ъ-СПб", что изначально принять финансовое участие в проекте должен был еще один застройщик — «Патриот-Девелопмент Северо-Запад», но он впоследствии отказался.

АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» была создана в мае 2017 года. Структура выступает координатором строительства социальных объектов и транспортной инфраструктуры в случае, если работы должны выполнить несколько застройщиков. Как сообщал "Ъ-СПб", при реализации таких проектов строительные компании часто отказываются от своих обязательств и не выделяют свою часть софинансирования. Из-за этого школы, детсады, дороги, отделы полиции и пожарные депо возводятся либо за счет только одного девелопера, либо не строятся вообще.

Ольга Кантемирова