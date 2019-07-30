В железнодорожный вокзал Курска инвестируют 500 млн рублей

Сумма инвестиций ОАО «РЖД» в реконструкцию железнодорожного вокзала Курска до 2024 года составит 500 млн руб. Такие данные приводит пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). На эти средства планируется провести модернизацию вокзала и платформ, усовершенствовать систему информирования, создать безбарьерную среду для маломобильных пассажиров вокзала.

Сейчас на вокзале ведутся работы по устройству архитектурной подсветки здания. В зале ожидания уже проведена замена кресел, установлены модули автоматических камер хранения на 45 ячеек, а также три интерактивные стойки информации с touch-панелями. Параллельно разрабатывается проект реконструкции первой платформы, включающий замену ее покрытия, монтаж систем освещения, связи и оповещения.

До конца года на вокзале также планируют заменить табло расписания и громкоговорители, намереваются установить новую систему информирования пассажиров. В северном крыле вокзала хотят оборудовать игровую площадку для детей.

Об организации интермодальных перевозок в макрорегионе читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Черноземью продают “единый” билет».

Мария Старикова