Нападение на астраханских силовиков оценили сроками

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор по делу о нападении на астраханских сотрудников ГИБДД и Росгвардии в 2017 году. Семеро подсудимых получили от 9 до 11 лет лишения свободы. Непосредственные участники перестрелки с правоохранителями были ликвидированы. Защита настаивала на переквалификации обвинения, утверждая, что подсудимые не знали о готовящемся нападении на силовиков. Приговор адвокаты намерены обжаловать.

Как говорится в материалах дела, подсудимые были членами незаконного вооруженного формирования (НВФ), в задачи которого входили и нападения на силовиков с целью их убийства.

По материалам дела в ночь на 4 апреля 2017 года главарь НВФ Нурбол Саспанов и его подручные Рамзан Кукулаев, Ильяс Магомедов и Рамзан Султанмурадов спровоцировали ДТП у магазина «Магистраль» в Астрахани. Водителю пострадавшей иномарки они предложили вызвать наряд ГИБДД для оформления ДТП. Когда полицейские прибыли на место, молодые люди напали на них с пистолетом. Расстреляв гаишников, они захватили их табельное оружие и скрылись. Ночью 6 апреля 2017 года, когда росгвардейцы попытались остановить автомобиль Renault Logan, в котором находились те же молодые люди, последние открыли огонь и ранили троих сотрудников. В результате террористов ликвидировали.

При обысках у них в домах были найдены вещественные доказательства, которые помогли сыщикам выйти на других членов НВФ. А вдова убитого боевика Ильяса Магомедова сообщила следователям о собраниях мужчин в дачном поселке, свидетельницей которых она была. Признав вину, Екатерина Магомедова заключила досудебное соглашение и была осуждена за то, что не проинформировала правоохранительные структуры о готовящемся преступлении.

Следователи полагают, что семеро участников астраханского НВФ обеспечивали боевую группу и выполняли вспомогательные поручения.

При обысках в их домах были найдены информационные носители с письмом одного из убитых боевиков, Рамзана Султанмухамедова, где он призывает к нападению. На процессе родственники подсудимых говорили, что флеш-карты были подброшены обвиняемым и что они были лишь знакомы с нападавшими, но не состояли ни в какой организации.

Гособвинитель просил суд признать вину фигурантов дела полностью доказанной и назначить им наказания от девяти с половиной до десяти лет лишения свободы. Суд в итоге по ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) приговорил Фархада Агарзаева, Ахмеда Магамедова и Атлухана Насрулаева к 11 годам колонии строгого режима, Магомеда Хитанаева — к 10 годам заключения, Абрика Насрулаева, Расула Усманова, Ифрата Джалилова — к 9 годам. Подсудимые не признали вину, их защита намерена обжаловать приговор. В прениях сторон она просила суд переквалифицировать обвинение на несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ). Адвокаты утверждали, что подсудимые не знали о готовящемся нападении на полицейских и о наличии оружия у своих знакомых.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону