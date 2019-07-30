Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести страховой полис СК УРАЛСИБ Страхование «Крепкое здоровье» с 30% скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ.

Акция действует два дня – 1 и 2 августа 2019 года. Стоимость полиса на всю семью составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Крепкое здоровье» включает консультацию врачей круглосуточного диспетчерского пульта, первичную медико-санитарную помощь и медицинскую помощь в неотложной форме, «второе медицинское мнение» – письменную консультацию врачей высокой квалификации, а также стоматологические услуги. В рамках полиса предусмотрено оказание медицинской помощи при острых внезапных заболеваниях, обострении хронических болезней, отравлениях, ожогах, травмах, обморожениях.

Страховая программа действует на всей территории РФ. Программа распространяется на взрослых от 18 года до 75 лет. Лимит страховой защиты – 500 тысяч рублей. Страховая защита действует в течение одного года с 7-ого рабочего дня, следующего за днем оплаты. Страховые выплаты осуществляются в течение 14 рабочих дней.

Для приобретения полиса необходимо обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ 1 и 2 августа 2019 года.

Страховая программа предлагается партнером Банка – ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ». Лицензии БАНКА РОССИИ СИ № 0667 от 22.01.2018 г., СЛ № 0667 от 22.01.2018 г., ПС № 0667 от 15.02.2018 г. Адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65 корп.1. С информацией о деятельности страховщика можно ознакомиться на сайте страховщика www.uralsibins.ru.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.