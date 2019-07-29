На Ямале из-за ветра приостановлено движение паромов через реку Обь

29 июля, понедельник
Сегодня, 29 июля, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за сильного ветра приостановлена работа паромной переправы через реку Обь, связывающей города Салехард и Лабытнанги.
«Паромная переправа остановлена в связи с неблагоприятными метеусловиями. Ветер порывами свыше 20 м/с»,— говорится в сообщении департамента транспорта и городского хозяйства Ямала.
Ожидается, что ветреная погода сохранится ближайшие два дня. В департаменте попросили местных жителей по возможности скорректировать поездку через реку Обь.