Сенаторы предложили дополнить поправку о санкциях против госдолга России в оборонном бюджете США

Американские сенаторы от демократов и республиканцев Крис Ван Холлен и Марко Рубио предложили дополнить проект оборонного бюджета внесенным ими ранее законопроектом «Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий» (DETER). Соответствующее письмо сенаторы направили главам комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США.

В законопроекте DETER прописано, что после любых федеральных выборов директор нацразведки США обязан в течение 30 дней установить, вмешивалась ли Россия или другое государство (или кто-то действующий от лица этого государства) в процесс. Если доказательства вмешательства будут найдены, законопроект позволит в сжатые сроки ввести санкции в отношении российских банков и энергокомпаний.

Законодатели отмечают, что уже добавленная в проект оборонного бюджета на 2020 год поправка демократов Брэдли Шермана и Максина Уотерса, которая подразумевает введение санкций в отношении российского госдолга, «является шагом в правильном направлении», но его необходимо «усилить двумя важными элементами».

В частности, сенаторы подчеркнули, что введение санкции в случае российского вмешательства в выборы будет эффективнее, нежели предусмотренное поправкой Шермана—Уотерса введение ограничений заранее. То есть они предлагают вводить санкции против суверенного долга только в том случае, если будет установлено повторное вмешательство в выборы со стороны России. Однако в пакет санкций предлагается включить ограничения против «олигархов и высокопоставленных политических фигур», дополнительные санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики.

«Усилия России по манипулированию американцами и подрывы демократических процессов на выборах 2016 года неоспоримы. В условиях начала избирательного процесса 2020 года Конгресс должен сделать все возможное, чтобы сдержать атаки Кремля или тех, кто хочет последовать его примеру»,— говорится в письме господ Холлена и Рубио.

Ранее администрация США и лидеры Конгресса смогли согласовать проект федерального бюджета на следующие два года, а также договориться о временной отмене предельного уровня госдолга на срок до июля 2021 года. Соглашение предполагает значительное повышение военных и социальных расходов. Президент США назвал предложенный проект бюджета «настоящим компромиссом».

Подробнее — в материале “Ъ” «Белый дом достиг бюджетного соглашения».