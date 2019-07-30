Утвержден новый начальник управления по жилищным вопросам Краснодара

Депутаты гордумы краевой столицы согласовали назначение Павла Абрамчика на пост начальника городского управления по жилищным вопросам, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Павел Абрамчик родился в 1984 году в Краснодаре. В 2006 году завершил обучение на факультете «Финансы и кредит» КубГАУ, в 2011 году окончил юридический факультет этого же вуза. С 2010 года руководил муниципальным учреждением «Городское бюро наружной рекламы», в 2012 году работал в депархитектуры Краснодарского края. С 2013 года занимал пост замдиректора департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами мэрии Краснодара. С августа 2018 года Павел Абрамчик работал замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, прежний руководитель управления по жилищным вопросам Александр Рудь был уволен из-за невыполнения своих служебных обязанностей по контролю за деятельностью управляющих компаний. Увольнение было связано с затягиванием ремонта крыши на доме по ул. Мира, 90, где в начале июля случился сильный пожар, в результате которого полностью сгорела кровля.

Андрей Ульченко