Начальник управления по жилищным вопросам мэрии Краснодара уволен

Из-за невыполнения своих служебных обязанностей по контролю за деятельностью управляющих компаний руководитель управления по жилищным вопросам администрации Краснодара покинул свой пост, - сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы. Этот пост с 2016 года занимал Александр Рудь.

Сообщение мэрии об увольнении чиновника распространено в связи с ремонтом кровли на доме по ул. Мира, 90, где в начале июля случился сильный пожар, в результате которого полностью сгорела кровля. Ее восстанавливают на внебюджетные средства. Подрядчиком выступает компания «Отис», которой уже перечислено 4 млн 139 тыс. руб. За работы отвечает «Городская управляющая компания ”Краснодар“». Послужило ли причиной увольнения руководителя управления по жилищным вопросом отсутствие контроля именно за этой компанией в сообщении не уточняется.

Сейчас на 25% площади кровли дома установлены стропила. В течение сегодняшнего дня, 24 июля, на них сделают обрешетку и натянут изоляционную пленку. Она предохранит квартиры дома от осадков.

Андрей Ульченко