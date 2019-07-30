Установлена личность стрелявшего на фестивале в Калифорнии

Полиция установила личность 19-летнего молодого человека, который 29 июля пришел на территорию популярного фестиваля еды Gilroy Garlic в парке Крисмас-Хилл в Сан-Хосе (штат Калифорния) и открыл беспорядочную стрельбу из автоматического оружия. По данным полиции, стрелявшим был Сантино Уильям Леган. Он успел убить 3 человек и ранить еще 15 до прибытия полиции, которая, пытаясь остановить убийцу, застрелила его. В числе погибших — двое детей и молодой мужчина.

В ходе расследования у Легана был обнаружен аккаунт в Instagram, где он публиковал полные ненависти комментарии. После установления личности стрелявшего на фестивале администрация соцсети удалила этот аккаунт. Мотивы преступника пока не установлены.

В Калифорнии действует один из самых жестких законов о владении оружием. В 2018 году возраст, с которого можно покупать огнестрельное оружие в этом штате, был повышен до 21 года. Однако, как было установлено полицией, Леган законно приобрел автомат в соседней Неваде, где законы более мягкие, и ввез его — уже незаконно — в Калифорнию. Учитывая эти обстоятельства, ряд конгрессменов вновь призвал к пересмотру федеральных законов о владении огнестрельным оружием.

Алена Миклашевская