Генпрокуратура с августа начнет проверять пенсионные фонды

Генеральная прокуратура России по поручению президента с августа будет проверять работу пенсионных фондов. «К организации ее проведения (проверки.—“Ъ”) надо подойти с особой тщательностью»,— сказал на расширенной коллегии первый заместитель главы ведомства Александр Буксман (цитата по ТАСС).

«Факты незаконного перевода пенсионных накоплений граждан из Пенсионного фонда России в нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную»,— отметил господин Буксман.

Напомним, ранее “Ъ” также писал о том, что правоохранительные органы обратили внимание на работу пенсионных брокеров, которые оказывают услуги по переводу накоплений клиентов негосударственных пенсионных фондов. Это связано с рисками неправомерного перевода средств граждан.

Подробнее — в материале “Ъ” «Агентам грозит прикрытие».