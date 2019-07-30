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В Сибайских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» предотвращено хищение оборудования

23 июля в г. Сибае сотрудникам ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» при проведении ночного обхода охраняемой территории базы Сибайских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» удалось предотвратить хищение товарно-материальных ценностей. Сотрудники охраны обнаружили, что часть ограждения объекта была демонтирована для незаконного проникновения. Своевременные действия работников охранного предприятия позволили задержать рядом с местом происшествия подозреваемого, который пытался скрыться.


Прибывшие сотрудники полиции обнаружили подготовленные к хищению бухты силового и алюминиевого кабеля. В дальнейшем был изъят похищенный алюминиевый провод общей массой 315 кг, который злоумышленник уже успел вынести за периметр территории базы.

По данному факту сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

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