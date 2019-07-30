С начала года ООО «Башкирэнерго» установило более 14,6 тыс. приборов АСКУЭ

Монтаж счетчиков АСКУЭ в Кушнаренковском РЭС ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго»

За первое полугодие текущего года в зоне ответственности ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») установлено свыше 14,6 тыс. приборов учета АСКУЭ (автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии). Этот показатель на 10 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Общее количество включенных в АСКУЭ ООО «Башкирэнерго» электросчетчиков на сегодняшний день составляет более 230 тыс., а количество каналов учета электроэнергии превышает 300 тыс.



Внедрение «интеллектуальных» счетчиков позволяет обеспечить максимальную точность учета и прозрачность расчетов, существенно сократить потери электроэнергии. С начала года по 3490 приборам АСКУЭ, установленным в 228 центрах питания, подтверждено полное отсутствие коммерческих потерь. Для недопущения потерь электроэнергии все приборы учета поставлены на ежесуточный опрос и контроль.