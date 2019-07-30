В Краснодарском крае у активистов «Открытой России» проходят обыски

В Краснодаре и нескольких городах края в домах активистов «Открытой России» прошли обыски, сообщили “Ъ” гражданские активисты. Информацию об обысках подтвердили в правоохранительных органах, в отношении активистов возбуждены уголовные дела по ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».

По данным “Ъ”, обыски прошли у координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи, редактора местного сайта «МБХ-медиа» Александра Савельева и бывшего председателя регионального отделения Партии народной свободы Леонида Запрудина. Обыски также проходят у родственников активистов в нескольких районах края.

«У Андрея Рудомахи обыск,— написал на своей станице в сети Facebook адвокат Алесей Аванесян,— как обычно, в шесть утра. Выломали ворота. Адвоката не пускают. Понятые скучают на улице. Человек 10 спецназ (Росгвардия). Кинолог с собакой. Через открытую дверь удалось докричаться до Андрея. Он сказал, что к нему применено насилие, перцовый баллончик, и он лежит на полу. Дверь закрыли. Следователь Калашников, который якобы тут за главного, не выходит», — сообщил адвокат.

Ранее было возбуждено первое в России уголовное дело о деятельности нежелательной организации против ростовской активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Госпоже Шевченко вменяют два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. Она находится под домашним арестом.

Анна Перова, Краснодар