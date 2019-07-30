Красный Крест проведет благотворительный забег в парке Горького

14 сентября в парке Горького пройдет благотворительный забег Красного Креста. Вырученные средства будут направлены на создание в России складов с гуманитарной помощью для людей, пострадавших от наводнений, пожаров, землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.

Принять участие в забеге может любой желающий. Организаторы предлагают пробежать комфортную дистанцию на свой выбор: 5,275 км, 10,55 км или 21,1 км — для взрослых, 500 м — для детей. Также пожертвование можно сделать через кнопку «Не бегу, но помогу!». Все участники забега получат памятные подарки.

Зарегистрироваться на забег можно на сайте https://reg. place/events/zabeg-krasnogo-kresta, а также в шапке профиля @redcross_ru.