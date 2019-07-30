Китай выступил против альтернативы ДРСМД с участием всех ядерных держав

Пекин не согласен на создание нового многостороннего соглашения взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее с таким предложением выступил министр иностранных дел Японии Таро Коно. Он заявил, что в новом формате должны быть представлены все ядерные страны: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

«Что касается того, чтобы сделать ДРСМД многосторонним, то мы уже говорили, что это двусторонний договор, заключенный между Россией и США. Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов»,— сказала на брифинге официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин (цитата по «РИА Новости»).

Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.

Напомним, в феврале США заявили, что временно прекращают участие в ДРСМД. С этого момента начался шестимесячный переходный период, в течение которого можно было разрешить разногласия по договору. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за ракеты 9М729, которая, по мнению американской стороны, должна быть уничтожена, потому что дальность ее полета превышает 500 км. Москва эти обвинения отрицала и заявила, что также выйдет из договора. 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДРСМД. Срок действия договора истекает 2 августа.

Подробнее о разногласиях вокруг ДРСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».