Суд отложил рассмотрение иска «Русал Энерго» к «Юнипро»

Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение иска «Русал Энерго» к «Юнипро» до 12 сентября по ходатайству ответчика. Это связано с тем, что сейчас стороны ведут переговоры, чтобы урегулировать ситуацию. «Дело сложное, много сторон, которые будут участвовать в заключении мирового соглашения»,— отметил представитель «Юнипро» (цитата по ТАСС). По его словам, компания среди прочего рассматривает возможность того, что «Русал Энерго» отзовет свой иск.

Напомним, в конце 2018 года «Русал Энерго» подал иск о расторжении договора о предоставлении мощности после аварии, которая произошла на третьем блоке Березовской ГРЭС в Красноярском крае. Компания потребовала взыскать с генерирующей компании «Юнипро» 96 млн руб. из-за необоснованного обогащения. Иски к «Юнипро» подали и другие структуры «Русала» — Братский алюминиевый завод, Новокузнецкий алюминиевый завод и Саяногорский алюминиевый завод.

О том, чем может завершиться разбирательство между компаниями, читайте в материале “Ъ” «" Русал" и "Юнипро" идут на мировую».