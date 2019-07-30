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ООО «Башкирэнерго» продолжает строительство ЛЭП 110 кВ в Уфе

В Уфе продолжается строительство воздушно-кабельной линии электропередачи 110 кВ для соединения строящейся подстанции 110/10 кВ «Кустаревская» с ВЛ 110 кВ «Уфа-Южная – Набережная». На данный момент на месте проведения работ смонтировано пять опор ЛЭП, собраны и готовы к монтажу еще две. Всего планируется установить 12 опор. Также активно ведется подготовка кабельной траншеи с последующей укладкой лотков.


Работы ведутся силами ПО «Центральные электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система»). Общая протяженность ВКЛ 110 кВ составит порядка 3 км, из них 2,1 км придется на воздушную линию электропередачи и 0,9 км – на кабельную.

Новая ЛЭП обеспечит дополнительную мощность подстанции 110/10 кВ «Кустаревская», предназначенной для развития микрорайона «Яркий», надежного электроснабжения микрорайонов Дема-8 и Дема-9, а также, в перспективе, микрорайонов Дема-10 и Дема-11.

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