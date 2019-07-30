Завтра, 31 июля, петербургские оппозиционеры планируют провести «собрание граждан» у стен городской избирательной комиссии (ГИК), если та не зарегистрирует 120 кандидатов, жалобы которых остаются нерассмотренными. На собрании ожидается немного народу — только кандидаты и их избиратели. Кроме того, организаторы подадут в ГИК резолюцию, провозглашенную на митинге 24 июля. Эксперты считают, что главное — обозначить гражданскую позицию, хоть и при малой численности. Мнения политологов разделились насчет согласованного митинга 3 августа на площади Ленина. Некоторые полагают, что придет больше народу, чем в прошлый раз, а другие — наоборот.

Организаторы мероприятия планируют прийти к ГИК на Исаакиевской площади 31 июля в 17:00, чтобы подать резолюцию, за которую голосовали участники митинга 24-го числа. Она состоит из шести пунктов, среди которых расформирование ИКМО, которые допустили нарушения на муниципальных выборах, привлечение ответственных за это лиц к уголовной ответственности, перенос выборов в округах, где не получится восстановить независимых кандидатов, получивших незаконные отказы в регистрации, отмена муниципального фильтра на губернаторских выборах, требование сделать механизм регистрации в мундепы более простым и прозрачным, а также запрет на создание избирательных участков в Псковской области.

«Сбор граждан» назначен на 18 часов. По заявлению организаторов, состоится серия одиночных пикетов. «Мы особо не тратили силы на то, чтобы рекламировать сбор. Думаю, придут активные кандидаты и те, кто за них ставил подписи. От ста до трехсот человек будет, мне кажется. Собрание будет мирным, это в первую очередь встреча кандидатов с избирателями. Ну и пройдут одиночные пикеты. Надеюсь, что никаких проблем с полицией у нас не будет»,— заявил кандидат в совет МО «Черная речка» от «Справедливой России» и один из организаторов мероприятия Павел Чупрунов.

«По подсчетам "Яблока", штаба Алексея Навального в Петербурге и "Объединенных демократов", около 120 человек не могут начать избирательную кампанию, хотя с документами у них все в порядке. На нее остался один месяц, и, если все будет затягиваться, то они не смогут ее провести. Наша цель — обратить на это внимание горизбиркома»,— уточнил господин Чупрунов.

По состоянию на вчерашний день СПбИК отменил 275 незаконных решений ряда ИКМО. 60 кандидатов были зарегистрированы непосредственно городской комиссией, а документы 215 человек направили на пересмотр в муниципальные избиркомы.

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что выходом на улицы работу избиркома ускорить не удастся. «От наличия или отсутствия заявлений регистрация никак не зависит. Они сделаны, чтобы продолжать кампанию несанкционированных акций, которые уже были в Москве. Кандидаты будут или не будут зарегистрированы в соответствии с действующим законом. Я надеюсь, что жители Петербурга понимают, где решение важных вопросов для нашего города, а где удовлетворение личных амбиций отдельных граждан. Мне кажется, что один митинг уже показал, что желание горожан протестовать даже в нерабочее время значительно меньше, чем в Москве. Повод к тому же не очень понятный — городская избирательная комиссия и так отменяет решения ИКМО в большом количестве и восстанавливает права кандидатов»,— считает эксперт.

Политолог и доцент кафедры политической психологии Александр Конфисахор солидарен с коллегой в плане малочисленности мероприятия. «Я не думаю, что незарегистрированные кандидаты будут зарегистрированы. Это покажет слабость власти. Она будет придерживаться избранной стратегии. Самое главное здесь, что жители нашего города покажут, что они готовы отстаивать свои гражданские права. Не думаю, что людей будет много — они посмотрели на происходившее в Москве и теперь не захотят рискнуть своим здоровьем или получить административное или уголовное производство»,— полагает господин Конфисахор.

3 августа в Петербурге состоится новый согласованный митинг на площади Ленина. Его темой станет «солидарность с москвичами».

Господин Солонников считает, что повода у горожан идти на него нет. «Прошлая акция показала полный раскол оппозиции и невозможность согласовать свои выступления. Очень показательно, когда Максим Резник (депутат ЗакСа Петербурга) называет зарегистрированных кандидатов в губернаторы девочками, вызванными в баню, имея в виду Михаила Амосова (кандидат от "Гражданской платформы"), Надежду Тихонову (кандидат от "Справедливой России") и Владимира Бортко (кандидат от КПРФ), а никто из этих партий не возмущается, флаги не опускают. Бортко на этом же митинге выступает. Все это странно для реальной политики»,— уверен политолог.

Александр Конфисахор думает, что на площадь Ленина явится больше людей, чем 24 июля. «Думаю, что огласки прошлого митинга хватит для привлечения большего числа горожан. Единственный фактор — отпускной сезон. Митинг согласованный, поэтому народа придет больше»,— заключил он.

Олег Дилимбетов