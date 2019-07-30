Премии привлекут внимание к раку на ранней стадии

Врачей будут премировать за выявление рака. Минздрав намерен выплачивать по 1 тыс. руб. каждый раз, когда подтвердится диагноз, обнаруженный в ходе диспансеризации или профосмотра. Врачи предостерегают, что это приведет к злоупотреблениям. Чем опасны такие поощрения? И будут ли они эффективны? Разбирался Иван Корякин.

Зарплата фельдшера онкологической службы — 25 тыс. руб., а могла бы быть и 35 тыс., если бы он целый месяц ежедневно выявлял рак в ходе диспансеризации — за каждый подтвержденный случай хотят начать выплачивать 500 руб. фельдшеру, еще 500 — ответственному за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации. Со следующего года, по замыслу Минздрава, так и будет. И борьба с раком, возможно, выйдет на принципиально новый уровень.

По крайней мере, в Ростовской области главный онколог региона Евгений Глумов хотел ввести систему материального поощрения медиков. Зачем это нужно? Чтобы они лучше лечили, говорит врач: «Человек должен быть в этом заинтересован. Мы же в конечном итоге ходим на работу не из чисто гуманистических соображений, а чтобы получать заработную плату. Сотрудник найдет один раз рак — ему дадут 1 тыс. руб. В результате в следующий раз медработник будет выискивать заболевание тщательнее, и все будут в выигрыше».

Все это придумали, потому что государство, по словам Глумова, тоже останется в плюсе. Конечно, на премии из фонда ОМС будут выделять больше миллиарда ежегодно, но лечить рак на ранних стадиях дешевле, не говоря уже о здоровье населения.

Более половины онкологических заболеваний диагностируются на поздних стадиях, говорит главный врач Европейской клиники Андрей Пылев. Но, по его мнению, если медиков будут премировать, они бросятся искать рак и забудут о других заболеваниях: «С одной стороны, может быть, это и неплохо. С другой — если сотрудникам, имеющим зарплату 25 тыс. руб., скажут, что теперь они дополнительно могут получать 1 тыс. руб. за каждый случай выявления рака, это заставит их полностью сконцентрироваться на поиске онкологических заболеваний даже там, где их нет».

Все это происходит на фоне попыток создать в стране эффективную систему скрининга — россиян каждый год приглашают на диспансеризацию, но по разным причинам в поликлиники приходят далеко не все. Кого-то, например, просто не отпускают на работе, но для таких в прошлом году даже приняли закон — людям предпенсионного возраста и работающим пенсионерам выделили два дня в году на обследования. Правда, не очень понятно, насколько это эффективно, говорит президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский: «Системе выгодно ставить диагнозы, а потом успешно лечить заболевания. Есть ли в этом смысл, мы иногда не знаем, но поскольку врачам за это платят, они проводят обследования».

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Да и почему доплачивать собираются именно за рак, тоже не до конца понятно. Возможно, дело в майском указе президента, в соответствии с которым нужно снизить смертность трудоспособного населения, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но ведь врач — не только призвание, но и профессия, а значит, и премии должны быть. С другой стороны, может, стоило бы их выплачивать и участникам диспансеризаций просто за то, что они пришли.

Премии за выявленный на ранней стадии рак начали выплачивать в Башкирии. За каждый случай — более 5,5 тыс. руб.