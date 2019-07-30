В правительстве предложили уточнить случаи, при которых компании могут скрывать данные из-за санкций

Экономический блок правительства поддержал предложение о том, что нужно уточнить основания, при которых компании и банки, подпавшие под санкции, могут не раскрывать свои данные. Об этом РБК сообщил директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

После того как в отношении России начали вводить санкции, в законодательстве появились исключения, которые позволяют организациям не раскрывать информацию в случае, если они подпали под санкции иностранного государства. «Существующая формулировка нас не вполне устраивает, потому что санкции бывают разные, и не во всех случаях исключения раскрытия обоснованны»,— сказал господин Тимофеев.

Он уточнил, что исключения ввели из-за того, что под американские санкции можно подпасть за связи с людьми или организациями, которые попали в черный список. В результате некоторые банки, особенно с иностранным участием, отказываются работать с предприятиями, подпавшими под ограничительные меры. «Возникает задача оградить экономику от нежелательного внешнего воздействия. Именно поэтому в законодательстве приняты исключения в раскрытии информации о связях с SDN-лицом (которое попало в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals).—“Ъ”)», — отметил Дмитрий Тимофеев.

По его словам, не все санкции, которые ввели против России, обладают экстерриториальными свойствами (распространяют действие законодательства на территории другого государства). Это значит, что в данном случае нет необходимости в том, чтобы скрывать информацию.

«Они (условия для раскрытия информации.— “Ъ”) должны зависеть от вида иностранных санкций… Внесение в правительство законопроекта планируется в этом году»,— добавил господин Тимофеев.

Напомним, банкам и компаниям разрешили не раскрывать всю информацию из-за санкций в апреле 2019 года. В частности, им позволили не сообщать данные о сделках, структуре владения, акционерах и другие сведения.