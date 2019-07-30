ВТБ расширяет сотрудничество с УК «Новолетие»

ВТБ в Пермском крае выдал ООО «Управляющая компания «Новолетие» банковские гарантии на сумму 288 млн рублей сроком 2,5 года. Гарантии обеспечат исполнение обязательств по государственным контрактам предприятия с министерством социального развития региона.

В рамках данных контрактов компания занимается надомным обслуживанием людей с ограниченными возможностями и граждан пожилого возраста. Ежегодно эти услуги получают более 10 тысяч жителей Пермского края.

ВТБ сотрудничает с УК «Новолетие» более трех лет. С 2018 года банк обслуживает компанию в рамках зарплатного проекта.

Справка:

ООО «Управляющая компания «Новолетие» более 10 лет занимается предоставлением государственных услуг на территории Пермского края. Работая в рамках государственных контрактов, компания оказывает помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №1000 от 08.07.2015