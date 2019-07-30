Прокуратура нашла нарушения в работе четырех муниципалитетов Васильевского острова

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения требований законодательства в работе муниципальных образований «Гавань», «Остров Декабристов», «Васильевский» и «№7». По результатам проверки были выявлены многочисленные нарушения, связанные с порядком рассмотрения обращений граждан. В частности, зафиксированы случаи нарушения 30-дневного срока рассмотрения обращений, ненаправление письменных ответов на запросы либо направление ответов не по существу поставленных в обращении вопросов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В адрес глав МО и местных администраций муниципальных образований внесены представления. В отношении конкретных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы направлены для рассмотрения мировому судье.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия трех муниципальных депутатов в Кировском районе Петербурга из-за нарушений в подаче ими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.