Прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия трех муниципальных депутатов в Петербурге

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга по итогам проверки соблюдения требований законодательства выявила нарушения со стороны трех депутатов муниципального совета МО «Морские ворота», вовремя не подавших справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В силу того, что ранее местные парламентарии проигнорировали подобное предписание, прокуратура подала исковое заявление в суд с требованием досрочно прекратить их полномочия, сообщили в надзорном ведомстве.

В сообщении отмечается, что это уже второй иск к данному муниципальному совету с аналогичными требованиями в отношении депутатов.

“Ъ-СПб” писал, что ранее по иску прокуратуры также были прекращены полномочия еще одного муниципального депутата в Невском районе Петербурга, который нарушил требования антикоррупционного законодательства и не предоставил необходимые данные имущественного характера за 2017 год.