Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан». Пуск состоялся в 8:56 мск с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома в Архангельской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России, предстартовые операции и сам запуск прошли штатно.

В 8:59 ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, в 9:05 от нее отделился космический аппарат «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат». В ведомстве сказали, что выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.

В 2019 году это уже третий запуск ракеты-носителя с Плесецка. Предыдущий состоялся 10 июля.