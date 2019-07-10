«Союз-2.1В» с четырьмя космическими аппаратами запущен с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1В» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России запущена с космодрома Плесецк.

«10 июля в 20:14 по московскому времени с пусковой установки номер 4 площадки номер 43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В" с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России»,— говорится в заявлении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщили журналистам в ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.