Эксперты спрогнозировали второй тур губернаторских выборов в пяти регионах

Второй тур губернаторских выборов пройдет в пяти российских регионах, говорится в прогнозе «Давыдов.Индекса», на который ссылается РБК. Это Астраханская, Сахалинская, Вологодская и Волгоградская области, а также Республика Алтай. По мнению экспертов, главы этих регионов получат следующий процент голосов на выборах 8 сентября:
Андрей Бочаров (Волгоградская область) — 44%,
Валерий Лимаренко (Сахалинская область) — 43%,
Олег Кувшинников (Вологодская область) — 42%,
Игорь Бабушкин (Астраханская область) — 41%.
В прошлом прогнозе (конец июня) этот список был таким же, при этом ухудшился результат губернатора Сахалинской области — с 48% до 43%.
По мнению экспертов, более 60%, наоборот, наберут:
Другие главы регионов, согласно анализу «Давыдов.Индекса», получат от 50% до 60% голосов.
Оценка предстоящих выборов приводится по состоянию на 27 июля. При анализе учитывались мнения не только специалистов «Давыдов.Индекса», но и экспертов со стороны.
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