Эксперты спрогнозировали второй тур губернаторских выборов в пяти регионах

Второй тур губернаторских выборов пройдет в пяти российских регионах, говорится в прогнозе «Давыдов.Индекса», на который ссылается РБК. Это Астраханская, Сахалинская, Вологодская и Волгоградская области, а также Республика Алтай. По мнению экспертов, главы этих регионов получат следующий процент голосов на выборах 8 сентября:

Олег Хорохордин (Республика Алтай) — 47%,

Андрей Бочаров (Волгоградская область) — 44%,

Валерий Лимаренко (Сахалинская область) — 43%,

Олег Кувшинников (Вологодская область) — 42%,

Игорь Бабушкин (Астраханская область) — 41%.

В прошлом прогнозе (конец июня) этот список был таким же, при этом ухудшился результат губернатора Сахалинской области — с 48% до 43%.

По мнению экспертов, более 60%, наоборот, наберут:

Радий Хабиров (Республика Башкортостан) — 68%,

Александр Осипов (Забайкальский край) — 66%,

Роман Старовойт (Курская область) — 61%,

Алексей Текслер (Челябинская область) — 60%.

Другие главы регионов, согласно анализу «Давыдов.Индекса», получат от 50% до 60% голосов.

Оценка предстоящих выборов приводится по состоянию на 27 июля. При анализе учитывались мнения не только специалистов «Давыдов.Индекса», но и экспертов со стороны.