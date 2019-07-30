Площадь лесных пожаров в ХМАО за сутки сократилась в 13 раз

За сутки площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре снизилась со 121 га до 9,3 га. По данным регионального департамента недропользования и природных ресурсов, на 30 июля в регионе действуют два природных пожара: в Сургутском и Юганском лесничествах. Огонь на территориях локализован.

Вчера лес горел в Кондинском и Самаровском лесничествах. По данным департамента, чаще всего пожары происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности в лесах и грозы.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрированы 172 лесных пожара общей площадью более 3,7 га (лесная площадь — более 3,4 тыс. га). В аналогичный период прошлого года в лесах ХМАО произошло 168 лесных пожара на общей площади более 5 тыс. га.

О ситуации с пожарами в регионах УрФО — в материале «Пожары и пыль задымили Урал»