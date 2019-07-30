Найден водитель BMW, дважды протаранивший бар в Екатеринбурге

Полиция нашла водителя BMW X5, который в ночь с пятницы на субботу дважды протаранил входную группу ночного клуба и бара On Bar на улице Радищева. По словам главы пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, за рулем автомобиля был 53-летний мужчина. Ранее сообщалось, что мужчина выехал в бар из-за того, что якобы не смог заплатить 100 тыс. руб. за шампанское, которое заказал.

«Сотрудники полиции Екатеринбурга установили личность “храброго джентльмена”, который дважды протаранил входную группу бара. Это местный житель по имени Александр 1966 года рождения. На предприятии, которому принадлежит автомобиль, сыщикам заявили, что подозреваемый намерен прийти в полицию со своим юристом, чтобы дать необходимые показания»,— сообщил глава пресс-службы. Он добавил, что мужчине может грозить наказание по ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Собственники автомобиля не исключают возможности мирного урегулирования произошедшего.