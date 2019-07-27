В Екатеринбурге BMW дважды протаранил бар

В ночь с пятницы на субботу в Екатеринбурге водитель BMW X5 дважды протаранил входную группу ночного клуба и бара On Bar на улице Радищева. По словам главы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть утром 6:56 от руководства заведения.

«По предварительным данным, дебошира зовут Александр. Заказав в On Bar бутылку шампанского за 100 тыс. руб., он онлайн оплатил только половину стоимости. Возможно, он находился в такой степени опьянения, что не осознавал, что и сколько стоит и нужно ли ему это. А когда до него дошло, возможно, раздумал, в связи с чем устроил скандал, потребовал вернуть ему деньги. Получив отказ, он решил отомстить»,— сообщил глава пресс-службы. После инцидента водитель BMW оставил машину на месте происшествия и уехал на такси. Полиция проводит проверку.