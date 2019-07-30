СКР проводит проверку после гибели женщины при пожаре на заводе УГМК

Следственное управление СКР по Свердловской области проводит проверку после гибели 31-летней женщины во время пожара в кислородно-компрессорном цехе Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ, входит в Уральский горно-металлургической комбинат). Еще одну женщину госпитализировали с ожогами. Ей 52 года.

«На место происшествия направлена усиленная следственно-оперативная группа, на месте происшествия работают представители МЧС и полиции, сотрудники прокуратуры. Проводятся опросы свидетелей и руководства предприятия, истребуется интересующая следствие документация, выясняются точные источник и причина инцидента»,— сообщили в СКР.

Вчера, 29 июля, во время технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу на заводе произошел пожар. Сообщение о пожаре сотрудники МЧС получили в 16:42. Погибшая женщина наполняла баллоны и водила погрузчик. В пресс-службе УГМК заверили, что пожар не должен сказаться на экологии и самочувствии местных жителей.