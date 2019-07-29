При пожаре на медеплавильном заводе УГМК погиб человек

В кислородно-компрессорном цехе Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ, входит в Уральский горно-металлургической комбинат) произошел пожар. В результате погибла 31-летняя женщина, 52-летняя женщина госпитализирована с ожогами, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 16:42. Пожар произошел во время технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу. «В течение 13 минут пожарные справились с огнем. На месте работали пять единиц пожарной техники и 14 спасателей. На функционирование кислородно-компрессорного цеха и завода данное происшествие не повлияло», — сообщили в ведомстве.

Причины пожара устанавливаются. В пресс-службе УГМК подтвердили информацию о гибели сотрудника предприятия. Там также заверили, что пожар не должен сказаться на экологии и самочувствии местных жителей.