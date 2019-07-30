СМИ: задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья

Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники. Причину задержания собеседники агентств не уточнили.

Источник ТАСС в силовых структурах региона добавил, что господин Миляев «скоро будет арестован», дело ведет шестое ГСУ СКР.

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю «Интерфаксу» сказали, что не располагают информацией по вопросу.

Андрей Миляев занимает должность начальника управления уголовного розыска с 29 июля 2013 года.