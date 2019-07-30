Гидрометцентр изменил прогноз по увеличению уровня воды у Тулуна

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реке Ия в Тулуне в ближайшее время повысится до 1150 см при критической отметке 700 см. Ранее ведомство прогнозировало подъем воды до 1050 см.

Как сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, вода в Тулуне переливается через дамбу. По данным на 5:00 мск, уровень воды в Ие составляет 990 см, высота дамбы — 900 см. Вода поднимается на 10–25 см за два часа. «Ситуация развивается в прогнозируемом режиме. Такое развитие мы предполагали и готовились к нему»,— сказал журналистам господин Левченко. Из-за наводнения утром был перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

В реках юга Иркутской области вода пошла на спад. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, с 27 июля вода подтопила 475 жилых домов, в которых проживает около 2,7 тыс. человек. Кроме того, подтоплено 660 приусадебных участков, один мост и три участка дорог. Вторая волна паводков затронула 20 населенных пунктов. Подъем воды в реках начался в связи с сильными дождями и из-за высокого уровня грунтовых вод.

Первая волна наводнения в Иркутской области началась 25 июня. Погибло 25 человек. Пострадавшими считается более 42 тыс., это люди, частично или полностью лишившиеся имущества. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. из них восстановлению не подлежит.

Екатерина Еременко, Иркутск