Умер советский разведчик Анатолий Баронин

Советский разведчик полковник в отставке Анатолий Баронин скончался в возрасте 86 лет, сообщает Служба внешней разведки (СВР) Украины. Во время службы в Нигерии он добыл для СССР первую информацию о лихорадке Эбола. «Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом “Аэрофлота” в СССР. Немецкий журнал Stern в 1970-е назвал его выдающимся мастером шпионажа»,— сообщает СВР.

Господин Баронин был резидентом советской внешней разведки в Гане, Нигерии и Либерии. Более 25 лет прослужил в Первом главном управлении КГБ СССР. Затем служил первым замначальника разведки Украины, а в 1991 уволился в запас. Последние годы преподавал теорию разведывательной деятельности в Институте СВР Украины.

Вирус Эбола был обнаружен в дельте реки Заир (также прежнее название ДРК) в 1976 году. С тех пор его вспышки происходили в ряде африканских стран — Судане, Габоне, Республике Конго, Анголе и Кот-д’Ивуаре. Самая масштабная эпидемия произошла в 2014–2016 годах. Тогда вирусом заразилось 28,6 тыс. человек, из которых 11,3 тыс. умерло. Большинство жертв вируса были гражданами Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии.

Ученые американского Центра по контролю и профилактике заболеваний создали синтетическую версию вируса Эбола — смертельной инфекции, охватившей несколько африканских стран.

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