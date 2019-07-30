Utair представила план по реструктуризации кредитов на 62 млрд рублей

Авиакомпания Utair в июле направила кредиторам новое предложение по реструктуризации кредитов на 62 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников переговоров. По их словам, обслуживание 60% семилетнего синдицированного кредита размером 15,4 млрд руб. предлагается продлить на 10 лет. Собеседники отмечают, что авиакомпания готова обслуживать 70% этого кредита, но тогда удлинение будет больше, а ставка составит 7,5% годовых (сейчас ставка 9%).

Источники сообщили, что Utair по-прежнему просит пролонгировать оставшиеся 40% или 30% этого кредита, а также 12-летний кредит Utair на 35 лет под 0,01% годовых. При этом ставка будет автоматически повышена до 9% годовых. Кроме того, Utair готова обсуждать снижение срока пролонгации с 35 до 20–25 лет.

По информации газеты, Utair предлагает конвертировать заем 700 млн руб. своего акционера «АК-инвест» (владеет 50,1% авиакомпании) в акционерный капитал, что приведет к снижению долговой нагрузки. В таком случае Utair сможет обслуживать кредиты и параллельно сформирует финансовую подушку в 3 млрд руб., что позволит работать в низкий сезон.

В 2019-м финансовая подушка сформирована за счет невыплаты процентов по двум кредитам. По информации газеты, Utair планирует погасить проценты, продав 50% компании UTG (обслуживает авиакомпании в аэропорту «Внуково»). Utair оценивает свой пакет в 3–3,5 млрд руб., сделка может быть закрыта в конце сентября. Имя покупателя не сообщается.

Ранее стало известно, что кредиторы Utair усиливают давление на авиакомпанию в переговорах о реструктуризации. Банк «Русь» первым из 11 членов синдиката кредиторов собрался банкротить Utair за невыплату процентов по кредиту на 18,9 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Кредиторы пригрозили Utair банкротством».