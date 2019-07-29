Обманутым дольщикам присмотрят готовое жилье

Обманутым дольщикам могут предложить другое, уже готовое жилье. С предложением выступил вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, это могут быть квартиры в готовых или близких к завершению домах, при условии, что у Фонда дольщиков будут свободные объекты. Правда, сначала придется изменить законодательство, отметил Виталий Мутко.

Таким образом, у обманутых дольщиков появится еще одна альтернатива. Ранее появилось предложение выплачивать таким гражданам компенсации вместо квартиры в недостроенном доме. Будет ли работать новый механизм? Застройщики, скорее всего, поддержат идею о выдаче жилья в другом доме, но вопрос цены будет ключевым, отметил президент группы компаний RWAY Александр Крапин: «Предоставлять квартиры другие застройщики будут на коммерческих условиях, это будет компенсировать либо федеральный, либо региональный бюджет. Поскольку на рынке уже пятый год депрессивное состояние, любым девелоперам выгодно продать свои неликвиды. Другой вопрос, что число обманутых дольщиков, по разным оценкам, где-то от 60 до 80 тыс. в настоящий момент. Это достаточно большая сумма в деньгах. А хватит ли денег? Всегда при оптовых продажах существует скидка, и она может достигать там 15-20%».

Скорее всего, новый механизм подойдет только тем обманутым дольщикам, которые покупали большую квартиру, полагает инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев. По его словам, однокомнатные и двухкомнатные квартиры в новых домах разбирают задолго до готовности: «Сейчас растет объем квартир, которые находятся в сданных домах, но еще не проданы. Что касается возможности найти их, то дело в том, что к моменту сдачи дома в эксплуатацию остаются, во всяком случае сейчас, большие квартиры. Однокомнатные или двухкомнатные, как правило, раскупают на ранних стадиях, а вот трехкомнатные и более остаются. Должно быть совмещение нескольких факторов. То есть обманутый дольщик должен был купить квартиру от трех комнат и больше для того, чтобы рядом в локации, в сданном доме, можно было найти аналог. И, конечно же, это история не для всех, потому что все-таки большое количество обманутых дольщиков — это покупатели однокомнатной и двухкомнатной квартир».

Виталий Мутко подчеркнул, что будет «лично следить» за денежными компенсациями дольщиков. В интервью «РИА Новости» он отметил, что подход к каждой ситуации будет индивидуальным. А окончательное решение — за правлением Фонда дольщиков.

Елена Иванова