Нежелательных клиентов банков соберут в реестр

В России появится единый реестр подозреваемых в отмывании денег. В него войдут все физлица и компании, которым банки отказали в обслуживании. Там же укажут причины блокировки и список кредитных организаций, которые разорвали отношения с клиентом. Такое предложение Минфину направил Национальный совет финансового рынка. Там считают, что это поможет бороться с необоснованными блокировками, на которые жаловался бизнес.

Сейчас банки передают сведения об «отказниках» Росфинмониторингу, который перенаправляет их в ЦБ. Регулятор рассылает эту информацию остальным участникам рынка. Каждый банк по-разному оценивает клиентов. Поэтому нужно либо установить единые критерии, либо вообще отказаться от такой системы, заявил “Ъ FM” председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин:

«Решение одной финансовой организации о подозрительном статусе направлено в офис Центрального банка и Росфинмониторинг, они оповещают другие финансовые организации. Во-первых, лицо об этом узнает не сразу, во-вторых, зная об этом, оно вынуждено работать с каждым банком, разубеждая их, что оно не является подозрительным. И даже та процедура реабилитации, которая была введена через комиссию, является очень сложной — нет определенности. Мы предложили систему усовершенствовать. У нас до недавних пор действовал официальный запрет информировать лицо о имеющихся в отношении него подозрениях в отмывании, чтобы оно продолжало находиться под наблюдением и чтобы можно было бы установить его какие-то преступные связи, и тем самым выявить всю схему и наказать виновных.

Системы оценки рисков различаются в зависимости от банка, его сферы работы.

Есть два варианта. Либо вернуться к изначальному подходу, когда мы оценивали риски индивидуально, и перестать эту информацию распространять по системе. Либо, если сохранять ее в системе, то максимально ее формализовать, к лицу будут применяться утвержденные критерии оценки его риска, подходы будут идентичны. Мы в любой системе координат готовы работать, просто она должна быть логичной».

Для борьбы с отмыванием денег необязательно создавать единый реестр всех подозреваемых. Европейский опыт показывает, что с этим неплохо справляются частники, считает специальный советник коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин: «По сути, это полноценный санкционный список. Он должен иметь положения о каких-то правовых гарантиях. С этим проблемы. Мы опять изобретаем велосипед, создается очередной реестр. Насколько мне известно, даже у Китая ничего подобного нет, не говоря уже про маленькие страны, про Европу. Там этим всем занимается бизнес, то есть бизнесу устанавливаются какие-то рамки, а как они это будут соблюдать, да в общем-то, Европейский центральный банк особо не волнует. Есть коммерческие базы данных. У нас стране есть X-Compliance от “Интерфакса”. Они из СМИ, сайтов государственных органов, решений судов собирают информацию о проблемных лицах, о тех, кто был замешан в отмывании. Достаточно ввести ИНН юрлица или ИНН, ФИО физического лица, и база данных выдаст своего рода профиль, и оттуда уже будет понятно, стоит иметь отношения с этим лицом или нет.

Еще один минус нашей системы и желания объять необъятное в том, что на черном рынке можно будет купить в скором времени любую информацию на любого “отказника”».

Минфин опубликовал поправки к закону об отмывании денег еще в апреле. Ожидается, что детально его обсудят осенью. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил “Ъ FM”, что поддерживает идею создания реестра «отказников». Он при этом добавил, что клиенты банков должны знать причины блокировки и иметь четкий механизм реабилитации, если смогут доказать свою невиновность.

Сергей Гусев