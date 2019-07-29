Обновленный парк «Орленок» в центре Воронежа обещают открыть летом 2020 года

Один из старейших парков Воронежа - «Орленок», расположенный в центре города, после масштабной реконструкции могут открыть уже в июле 2020 года. Об этом было заявлено 29 июля в ходе выездного межведомственного совещания на объекте. Как напомнил руководитель городского управления строительной политики Владимир Пешков, стоимость работ по реконструкции парка превышает 237 млн руб.: «Контракт двухгодичный, планируемый срок завершения работ – сентябрь 2020 года. На территории парка будут парадный вход, зона прогулочного и тихого отдыха, где разместят малые архитектурные формы, детская и спортивная площадки, а также территория для выгула собак и комфортный общественный туалет».

Один из авторов проекта, помощник губернатора Константин Кузнецов уточнил, что в центральной части парка сохранится привычная для горожан структура пешеходных дорожек, а центром общественного пространства останется фонтан. «Над ним работают профессиональные скульпторы. Они уже взяли все необходимые элементы для воссоздания и готовят его усиленную конструктивную схему. Такая же работа была проведена и с элементами входной группы парка»,– заверил господин Кузнецов.

Замглавы города по соцполитике Надежда Савицкая сообщила, что в парке планируется установка памятника писателю Гавриилу Троепольскому - предположительно недалеко от входа со стороны улицы Феоктистова. При этом скульптуру «Орленка» планируется перенести из глубины на главную аллею парка. «Главное для нас – быстрее открыть пространство для людей, поэтому я ставлю подрядчику задачу - завершить работы до 20 июля 2020 года. Качество реконструкции от такого сокращения сроков, безусловно, не должно пострадать»,- заявил мэр Вадим Кстенин.

Кроме того, в ходе совещания стало известно, что часть привычных для парка композиций перенесут на другие площадки («куда именно – решат воронежцы»), в их числе – скульптурная группа «Чебурашка и крокодил Гена». Напомним, детский парк «Орленок» был основан в 1949 году на месте Кадетского плаца, а официально открыт в 1954-м. Свое нынешнее название парк получил в 1979 году, после реконструкции, когда на его территории была установлена скульптура «Горнист», прозванная впоследствии «Орленком».

О том, с какими сложностями проекты общественных пространств сталкиваются в Черноземье, в материале “Ъ” «Орловские депутаты окунулись в фонтан».

Владимир Зоркий