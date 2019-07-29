Росгвардия вчитается в публикации о себе Зачем ведомству понадобился мониторинг прессы и соцсетей

Росгвардия изучит, что о ней пишут в интернете. Подведомственное ей ФГУП «Охрана» заказало мониторинг публикаций в СМИ и социальных сетях. В списке десятки тысяч изданий, за исключением телеканала «Карусель», где показывают мультфильмы.

Подобная мера необходима для мониторинга рынка охранных услуг, оценки конкурентной среды в охранной деятельности, а также отслеживания вопросов безопасности и правопорядка, сообщил “Ъ FM” официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин: «Предприятием ФГУП “Охрана”, которое, кстати, не является структурным подразделением Росгвардии, была организована конкурентная закупочная процедура на право оказания данного вида услуг на ближайший год. Был определен победитель, с которым на сегодняшний момент заключен договор на сумму 1, 7 млн руб.

Финансирование этого проекта осуществляется не из госбюджета и не из бюджета Росгвардии, а за счет средств, вырученных в ходе деятельности ФГУП “Охрана”. Так же этот мониторинг касается только сферы интересов этого предприятия и предназначен для более качественного и активного взаимодействия со СМИ и интернет-сообществом».

Но, как сообщает Baza, Росгвардии интересно знать, что пишут о ведомстве и его руководителях. В отчетах должно быть указано соотношение позитивных и негативных публикаций, а также список наиболее активных авторов. Как работает система мониторинга? На этот вопрос ответил директор по маркетинговым коммуникациям Brand Analytics Василий Черный — он занимается аналогичными решениями для бизнеса. «Сначала идет высокотехнологичная платформа сбора данных, дальше элементы искусственного интеллекта и современная лингвистика, которые эти данные предобрабатывают или насыщают метаданными, и дальше идет обмен с аналитической системой, которая может миллионами этих данных оперировать, фокусируя внимание исследователей и аналитиков на трендах, нестандартных ситуациях. Главная цель — получение максимально быстрой, достоверной обратной связи по тем действиям, которые вы совершаете. Есть нацпроекты, есть какая-то инициатива локальная, глобальная, и вам надо очень хорошо понимать, поддерживается она людьми или нет»,— пояснил Черный.

Заказом Росгвардии займется компания «М 13». Она работает и с другими ведомствами, в числе которых администрация президента. Власти активно используют системы мониторинга, но полученные данные не всегда используют эффективно, считает директор Институт прикладных политических исследований Григорий Добромелов: «Всегда управленческие решения принимаются в условиях неполной информации.

Подобный мониторинг позволяет заполнить пробелы. Но если за ним не следует эффективное управленческое решение, его можно вообще не проводить. К сожалению, второго шага никто не делает.

По крайней мере, я не знаю эффективных управленцев Росгвардии, которые бы дальше принимали действенные решения по коррекции имиджа или медийной политики Росгвардии. Чтобы понять, что публикация носит негативный характер, не обязательно закупать мониторинг, достаточно в “Яндексе” вбить название ведомства».

Ранее власти заказали систему мониторинга онлайн-кинотеатров — им тоже займется «М 13». Аналогичную систему пытались создать и для кабельного телевидения, но безуспешно.

Иван Корякин