Минюст оспорил постановление ЕСПЧ о выплате €15,3 тысяч Эльвире Дмитриевой

Минюст России сегодня оспорил постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €15,3 тыс. координатору штаба Алексея Навального в Казани Эльвире Дмитриевой.

«Сегодня Минюст направил ходатайство о передаче дела "Эльвира Дмитриева против России" в Большую Палату ЕСПЧ, в котором аргументированно оспорил выводы о наличии нарушения российскими властями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод», - сообщили в министерстве «Интерфаксу».

Как писал «Ъ-Казань», ЕСПЧ признал, что в отношении Эльвиры Дмитриевой были нарушены статьи 5, 6, 10, 11 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу передвижения, право на справедливое судебное разбирательство, право на свободу выражения мнений, право на свободу собраний, отсутствие эффективных средств правовой защиты). ЕСПЧ обязал Россию выплатить госпоже Дмитриевой €15,3 тыс.: €12,5 тыс. в качестве компенсации морального вреда и €2,8 тыс. - материального вреда, включая судебные издержки.

Поводом для обращения в ЕСПЧ стало привлечение Эльвиры Дмитриевой к ответственности за организацию несогласованного властями антикоррупционного митинга 26 марта 2017 года в парке «Крылья Советов» в Казани в рамках всероссийской акции сторонников Алексея Навального «Он вам не Димон» (в связи с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о собственности премьер-министра Дмитрия Медведева). После акции госпожа Дмитриева была задержана. Авиастроительный райсуд осудил госпожу Дмитриеву по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Ей были назначены 20 часов обязательных работ и 1 тыс. руб. штрафа. Позднее госпожа Дмитриева получила также штраф 10 тыс. руб. за призывы к участию в акции в социальной сети «Вконтакте».

В Минюсте РФ сообщили, что в ходатайстве «обращено внимание», что организация и проведение митинга «были осуществлены заявительницей в нарушение норм российского законодательства», «создавали угрозу безопасности и общественному порядку», а привлечение Эльвиры Дмитриевой к административной ответственности «было законным, обоснованным и не противоречило положениям названной Конвенции».

"Ъ-Казань"