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Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ   |  купить фото

Екатеринбург возглавил рейтинг «неспящих» городов России

Самым «неспящим» городом России по итогам июня стал Екатеринбург. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков агрегатора такси Uber Russia.

По их данным, именно в Екатеринбурге чаще всего совершались поездки на такси после полуночи. Предположительно, такой рост активности связан с музыкальным фестивалем Ural Music Night, который проходил в Екатеринбурге 28 июня.

Второе место в рейтинге заняла Москва. На третьем — Пермь. Четвертое и пятое заняли Челябинск и Санкт-Петербург соответственно. На последнем месте рейтинга Самара. Исследование также показало, что ночью россияне чаще оплачивают поездки наличными, чем банковской картой, а чаевые, наоборот, оставляют реже, чем днем.

Подробнее об Ural Music Night — в фотогалерее “Ъ-Урал

Яна Рустамова


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