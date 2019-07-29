«Татнефть» намерена созвать акционеров на внеочередное собрание

ПАО «Татнефть» планирует провести внеочередное собрание акционеров компании. Его дату и повестку должен определить совет директоров, заседание которого назначено на 5 августа.

Согласно раскрытой эмитентом информации, вопрос о собрании является единственной темой, которую предстоит обсудить членам совета директоров.

Напомним, последнее собрание акционеров компании состоялось 21 июня. Тогда акционеры приняли решение о выплате рекордных дивидендов в сумме 197,5 млрд руб., что составляет 100% прибыли 2018 года.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"