На Дону возбудили дело по факту ДТП с двумя погибшими и 11 пострадавшими

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Красносулинском районе Ростовской области, в котором двое человек погибли и 11 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, сегодня около 8:00, а на 958 км автодороги М-4 «Дон» столкнулись большегруз MAN и микроавтобус Volkswagen. В результате столкновения погибли водитель микроавтобуса и одна из пассажирок, 11 пострадавших доставлены в городскую больницу Зверево.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), расследование которого взято на контроль городской прокуратурой.

Кристина Федичкина