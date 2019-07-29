В Ростовской области в ДТП погибли двое и пострадали 11 человек

В результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Красносулинском районе Ростовской области двое человек погибли, 11 получили травмы. Об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла сегодня около 08:00 на 958 км автодороги М4-Дон. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen не выбрал безопасную скорость и столкнулся с попутным грузовым автомобилем MAN. Погибли водитель и пассажирка микроавтобуса. В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщают, что для ликвидации последствий аварии привлекалось три единицы техники и семь человек.

Управление информационной политики правительства региона сообщает, что в центральную городскую больницу Зверево доставлено 11 пострадавших. Три человека получили медицинскую помощь амбулаторно, восемь пострадавших госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, шестерых — средней степени тяжести.

Кристина Федичкина