Качество нефти по доле хлоридов в порту Усть-Луга повысилось до 2,8 ppm

По состоянию на понедельник, 29 июля, содержание хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга, составляет 2,8 ppm (частей на миллион). Резервуарный парк порта на данный момент не содержит некондиционной нефти. Об этом со ссылкой на данные ПАО «Транснефть» сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Ожидаемое качество нефти в порту Усть Луга по данному показателю в период с 30 июля по 5 августа будет находиться в диапазоне 1,5-3,4 ppm (при критической массовой доли органических хлоридов в 10 ppm), уточняется в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о проблемах с поставками российской нефти по экспортному трубопроводу «Дружба»: «Белнефтехим» тогда обнаружил многократное превышение в сырье хлорорганических соединений. Позже Минэнерго заявило о нормализации уровня хлорорганики в нефти в порту Усть-Луга.