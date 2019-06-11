Минэнерго заявило о нормализации уровня хлорорганики в нефти в порту Усть-Луга

По информации ПАО «Транснефть», содержание хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга, в настоящий момент составляет 2,7 ppm, то есть, находится в пределах нормы. Резервуарный парк не содержит некондиционной нефти, сообщили в Минэнерго РФ.

Ожидаемое качество нефти в порту Усть Луга по данному показателю в период с 11 по 18 июня будет находиться в диапазоне 2,6 – 5,0 ppm (при критической массовой доли органических хлоридов в 10 ppm), уточнили в ведомстве.

Напомним, в апреле сообщалось о проблемах с поставками российской нефти по экспортному трубопроводу «Дружба»: «Белнефтехим» тогда обнаружил многократное превышение в сырье хлорорганических соединений. После поступления данной информации транзит российской нефти через Белоруссию и Украину в Европу был временно приостановлен.