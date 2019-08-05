СТИЛЬНАЯ СЭНДВИЧНИЦА G502

Даже такое простое блюдо, как сэндвич, вполне может быть произведением гастрономического искусства. Убедитесь в этом с элегантной сэндвичницей BORK. Благодаря продуманному дизайну она легко приготовит и хрустящие панини, и пышные круассаны, и сэндвичи с самой нежной начинкой. Вот главные преимущества G502:
Сэндвичница G502 от BORK доступна в фирменных бутиках бренда и интернет-бутике bork.ru.
О компании BORK:
BORK — международная компания, создающая бытовую технику премиум-класса. Для создания продукции такого уровня BORK привлекает передовых дизайнеров и производителей со всего мира: Швейцарии, Австралии, Японии, Кореи и других стран.
Техника BORK отмечена экспертами во всем мире. На сегодняшний день эксклюзивные модели завоевали 51 международную награду в области промышленного дизайна, среди которых RedDot Design Award, iF Design Award и другие.
Разрабатывая эксклюзивные новинки, компания стремится добиться совершенства в каждой детали. Миссия BORK — обеспечивать техническое превосходство вашего дома, стремясь к совершенству и исключая посредственность.
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