СТИЛЬНАЯ СЭНДВИЧНИЦА G502

Даже такое простое блюдо, как сэндвич, вполне может быть произведением гастрономического искусства. Убедитесь в этом с элегантной сэндвичницей BORK. Благодаря продуманному дизайну она легко приготовит и хрустящие панини, и пышные круассаны, и сэндвичи с самой нежной начинкой. Вот главные преимущества G502:

Сэндвичница BORK очень бережна с продуктом. Система крепления нагревающихся панелей позволяет добиться хрустящей румяной корочки, не пересушивая начинку. Предусмотрены три положения панелей: MELT (идеально для пышных круассанов: панели не давят на ломкое тесто, а аккуратно поджаривают его сверху и снизу), CRUSH CONTROL (если вам по душе поджаристые клаб- сэндвичи и панини) и LOCK, надежно фиксирующее панели.

В положении LOCK компактную сэндвичницу BORK удобно хранить в вертикально.

BORK G502 – не только понятная в использовании техника, но и очень стильная. Безупречные пропорции и сверкающая сталь: G502 станет предметом гордости и настоящим украшением кухни.

Сэндвичница G502 от BORK доступна в фирменных бутиках бренда и интернет-бутике bork.ru.

Сэндвичница G502 Фото:Bork Сэндвичница G502 Фото:Bork Сэндвичница G502 Фото:Bork

О компании BORK:

BORK — международная компания, создающая бытовую технику премиум-класса. Для создания продукции такого уровня BORK привлекает передовых дизайнеров и производителей со всего мира: Швейцарии, Австралии, Японии, Кореи и других стран.

Техника BORK отмечена экспертами во всем мире. На сегодняшний день эксклюзивные модели завоевали 51 международную награду в области промышленного дизайна, среди которых RedDot Design Award, iF Design Award и другие.

Разрабатывая эксклюзивные новинки, компания стремится добиться совершенства в каждой детали. Миссия BORK — обеспечивать техническое превосходство вашего дома, стремясь к совершенству и исключая посредственность.