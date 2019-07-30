Град за первое место

Завершившаяся в воскресенье главная шоссейная велогонка — Tour de France — получилась очень любопытной с точки зрения сюжета и исхода. Победу в ней одержал 22-летний Эган Берналь — первый представитель Колумбии на верхушке итоговой классификации Tour и самый молодой ее триумфатор за век с лишним. А успеха он добился во многом благодаря обстоятельствам — экстремальным погодным условиям, заставившим организаторов досрочно прекратить решающий, 19-й этап в Альпах и сохранившим Берналю отрыв, которого он добился во время восхождения на перевал Изеран.

Чего-то экстраординарного, необычного от этой Tour de France ждали еще до ее начала. Ее заранее называли «настежь открытой».

Это десятилетие в велоспорте было десятилетием команды Team Sky. Обеспечившая огромный для велоспорта бюджет, собравшая могучий состав, она фактически доминировала в Tour. Из семи предыдущих релизов многодневки Team Sky не выиграла лишь один — в 2014 году, когда первым стал итальянец Винченцо Нибали из Astana. Во всех остальных побеждали британские знаменитости из Sky — Брэдли Уиггинс, потом четырежды — Крис Фрум, год назад — Герайнт Томас.

Перед текущим сезоном велогранд поменял одного щедрого спонсора-гиганта на другого, превратившись в Team Eneos. Но поводы заранее смаковать сложности расклада в Tour давал не этот факт — в конце концов, деньги у британской команды со сменой «вывески» никуда не исчезли. Важен в первую очередь был иной нюанс.

С теми, кто, по идее, должен был, исходя из бэкграунда, опыта, сражаться за призы, перед Tour de France происходила неприятность за неприятностью. Крис Фрум в мае сломал ногу и на старт выйти не смог, как и повредивший колено Том Дюмулен, второй в прошлогодней гонке. Герайнт Томас, такой активный, неутомимый на Tour 2018 года, весной сражался с лишним весом, а на Туре Швейцарии пережил страшное падение, на некоторое время отправившее его на больничную койку. В том, что он сможет вовремя набрать форму, сомневались, кажется, даже руководители Team Eneos. Каждая велогруппа перед многодневкой назначает лидера — того, на кого работают партнеры, на кого делается ставка. Так вот, в британской команде официально их было назначено сразу два — вместе с матерым Томасом такой статус достался Эгану Берналю.

Это уже было чем-то вроде сенсации. Надо понимать, что шоссейный велоспорт и конкретно Tour — жанр, как считается, для зрелых спортсменов. А 22 года — почти юниорский возраст по меркам культовой многодневки. Достаточно сказать, что в истории Tour de France было всего два триумфатора немножко моложе лишь недавно закрепившегося в элите Берналя. Оба выигрывали гонку в те времена, когда легенда только-только рождалась: Анри Корне — в 1904 году, Франсуа Фабер — в 1909-м.

Эган Берналь был неплох. Но долго казалось, что все-таки не настолько, чтобы на плотно, как никогда, напичканной любимыми всяким колумбийцем горами трассе многодневки сыграть роль именно первой скрипки. А Франция в какой-то момент уже готовилась отмечать очень приятное событие, никак ни с ним, ни с ненавистной неуязвимой командой из соседней Британии не связанное, а связанное со своим гонщиком.

Удивительно, но страна, придумавшая Tour, принимающая ее, страна, для которой шоссейный велоспорт — культ, давным-давно не имела возможности насладиться выигрышем в нем соотечественника. Последним был Бернар Ино в 1985 году. С тех пор французского чемпиона Tour не являла. И вот все шло к тому, что такой чемпион наконец появится. И чемпион, абсолютно честно заслуживший награду.

Жулиан Алафилипп из Deceuninck-Quickstep был, действительно, хорош в этой Tour. Да он был просто образцовым охотником за титулом — не ждущим чужих подарков, а при любой возможности убегающим в отрыв. На него не действовали ни стоявшая во Франции жуткая жара (были этапы, когда температура воздуха зашкаливала за плюс 40), ни невиданная «рельефность» нынешней многодневки. Герайнт Томас на фоне Алафилиппа выглядел вяловатым и уступил французу даже в единственной индивидуальной «разделке», хотя она представлялась его «коронкой», идеальным шансом.

В общем, к заключительным зубодробительным альпийским этапам Жулиан Алафилипп добрался, опережая британца на полторы минуты. Второй, молодой лидер Team Eneos был еще дальше и вроде бы максимум, на что мог рассчитывать,— престижная для вчерашнего дебютанта гонок высшего уровня позиция в пятерке.

И вдруг все перевернулось. Классно проехав 18-й этап, Берналь чуточку опередил в генеральной классификации Томаса. По-настоящему серьезной угрозой для Алафилиппа этот его рывок еще не смотрелся. Тот все равно котировался как железный претендент на победу. Но на 19-м этапе случилось нечто совсем уж поразительное.

Это был решающий этап — с безумно тяжелым подъемом под облака, на высоту 2770 м над уровнем моря, на знаменитый перевал Изеран. Подъем располагался примерно в середине этапа. И Берналь предпринял смелую атаку именно во время мучительного восхождения к вершине перевала, далеко оторвавшись от всех, кто находился рядышком с ним в общем зачете.

А дальше на сцену вышли обстоятельства. Этот рывок Эгана Берналя, каким бы эффектным он ни был, еще не означал его обязательного продвижения в классификации. Да он не означал еще даже то, что колумбиец непременно возьмет этап. До финиша оставалось четыре десятка километров, а переживший подъем пелотон на спуске принялся потихоньку нагонять колумбийца. Такое происходит сплошь и рядом: беглец «наедается» и сдает.

Проверить, «наелся» или нет Берналь, не вышло — гонку вдруг остановили. А те, кто освещали Tour, получили новый повод порассуждать о климатических странностях июльской Франции, то изнывающей под пылающим солнцем, то подвергающей людей напастям другого рода. На сей раз речь шла о выпавших в Альпах, по дороге к Тиню, где должен был закончиться этап, снеге, граде, о сошедших со склонов оползнях.

Организаторы вынесли вердикт: ехать дальше невозможно, гонщики могут отправляться отдыхать. Но предстояло принять еще одно решение: а как быть с этапом, аннулировать его или нет? Решение было таким: этап не аннулировать, а результат гонщикам засчитывать по времени прохождения промежуточного финиша на Изеране. И выяснилось, что там запас у Берналя был таким, что позволил ему сожрать все то солидное преимущество, что было у Алафилиппа. Да не просто сожрать — опередить француза на 45 секунд.

Впереди было два этапа. Но дистанцию следующего, тоже горного, из-за лавин сократили в два с лишним раза, а заключительный этап, с финишем на Елисейских Полях, он по традиции «этап дружбы», спокойный, без побегов. Отыграться, в общем, было нереально. И Жулиан Алафилипп, несмотря на звонок от президента Франции Эмманюэля Макрона с утешениями, словами поддержки, скис настолько, что выпал из топ-тройки, а Эган Берналь искупался в лучах нежданной славы под сладкой лавиной комплиментов, в том числе от переместившегося благодаря конфузу с Алафилиппом на вторую строчку Томаса. Тот рассказывал, как представляет будущее: ему 45, он, располневший, сидит на диване и смотрит по телевизору за тем, как повзрослевший и не растерявший талант Берналь выигрывает свою десятую Tour.

Алексей Доспехов